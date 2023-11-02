Кирсанова Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1898

Сын: Кирсанов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кирсанов Василий Терентьевич

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1901

Сын: Кирсанов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кирсанов Василий Терентьевич

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсанов Василий Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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