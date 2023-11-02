Кирсанова Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1898
Сын: Кирсанов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кирсанов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
27.04.1901
Сын: Кирсанов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кирсанов Василий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно