Гатауллин Барей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гатауллин Отец_Барея
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гатауллин Абдулла Бареевич
Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль
Рождение ребёнка
14.10.1924
Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гатауллин Габдельэзяль Бареевич
Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гатауллин Габдельхай Бареевич
Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гатауллина Миннегуль
Смерть
Неизвестно