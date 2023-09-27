Гатауллин Барей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатауллин Барей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гатауллин Отец_Барея

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Гатауллин Абдулла Бареевич

Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль

Каюки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1924

Сын: Гатауллин Ахат Бареевич

Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль

Каюки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гатауллин Габдельэзяль Бареевич

Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гатауллин Габдельхай Бареевич

Мать ребёнка: Гатауллина Миннегуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатауллина Миннегуль

Смерть
Неизвестно
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