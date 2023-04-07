Домна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Алена Степановна

Отец ребёнка: Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ксенофонт Степанович

Отец ребёнка: Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Степан Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Сергеевич

Смерть
Неизвестно