Домна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Алена Степановна
Отец ребёнка: Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ксенофонт Степанович
Отец ребёнка: Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Степан Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Сергеевич
Смерть
Неизвестно