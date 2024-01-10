Комаренко Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаренко Полина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаренко Иван Тихонович

Мать: Комаренко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драчёва Агриппина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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