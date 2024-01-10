Комаренко Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаренко Иван Тихонович
Мать: Комаренко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драчёва Агриппина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно