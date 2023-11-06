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Спиров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Спиров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Спирова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Спиров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Спирова Пелагея Михайловна

Парфино, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.03.1921

Сын: Спиров Петр Васильевич

Мать ребёнка: Спирова Пелагея Михайловна

Парфино, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Спиров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Спирова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Спиров Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Спирова Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно
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