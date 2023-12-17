Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1736 и 1742 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1772 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1753 и 1760

Муж: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1762

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1764

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1782
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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