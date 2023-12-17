Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1753 и 1760
Муж: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.10.1762
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.10.1764
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
После 1782