Сагит Юнусов 1758 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сагит Юнусов

Место рождения

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

После 1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: Юнус Бихметев

Мать: не указана

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райхана Алеева

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Хиумзямал Сагитова

Мать ребёнка: Райхана Алеева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Мухитзибя Сагитова

Мать ребёнка: Райхана Алеева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1811 ст.
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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