Сагит Юнусов
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиПосле 1811 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: Юнус Бихметев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райхана Алеева
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Хиумзямал Сагитова
Мать ребёнка: Райхана Алеева
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Мухитзибя Сагитова
Мать ребёнка: Райхана Алеева
Смерть
После 1811 ст.