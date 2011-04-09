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Крюков Василий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1958

Дата смерти

09.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
09.04.2011