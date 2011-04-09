Крюков Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1958
Дата смерти09.04.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
09.04.2011