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Хасанов Хуснутдин

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1894

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Хасян

Мать: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Хасанов Заки Хуснутдинович

Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна

Татарская АССР, Буинский р-н, д. Нурлаты
Рождение ребёнка
15.11.1925

Дочь: Фатыма Хуснутдиновна

Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1929

Дочь: Мустаева Амина Хуснутдиновна

Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1937

Сын: Хасанов Ахметгали

Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Рузалия

Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1951
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