Хасанов Хуснутдин
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Хасян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Хасанов Заки Хуснутдинович
Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна
Татарская АССР, Буинский р-н, д. Нурлаты
Рождение ребёнка
15.11.1925
Дочь: Фатыма Хуснутдиновна
Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна
Рождение ребёнка
08.09.1929
Дочь: Мустаева Амина Хуснутдиновна
Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна
Рождение ребёнка
21.01.1937
Сын: Хасанов Ахметгали
Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Рузалия
Мать ребёнка: Хасанова Михрибанат Исмагиловна
Смерть
1951