Веселкина (Москвина) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.06.1959
Сурково, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1959
Дочь: Онучина Мира Михайловна
Отец ребёнка: Веселкин Михаил Владимирович
Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область