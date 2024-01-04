Веселкина (Москвина) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселкина (Москвина) Нина Сергеевна

Место рождения

Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.06.1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.06.1959

Муж: Веселкин Михаил Владимирович

Сурково, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1959

Дочь: Онучина Мира Михайловна

Отец ребёнка: Веселкин Михаил Владимирович

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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