Спицина(Скудранова) (Скудранова) Екатерина Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спицина) Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Спицин Димитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спицина) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Спицин Димитрий Михайлович