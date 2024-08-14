Спицина(Скудранова) (Скудранова) Екатерина Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицина(Скудранова) (Скудранова) Екатерина Иосиповна

Спицина(Скудранова) (Скудранова) Екатерина Иосиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спицина) Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Спицин Димитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спицина) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Спицин Димитрий Михайлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.