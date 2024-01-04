- Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1900 ст.
Дата смерти26.12.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1900 ст.
Отец: - Василий Павлович
Мать: - Анастасия Ефимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.21-22 ( Рождение №-79м )
Крещение
10.12.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Савельевич - крестьянский сын из д.Баракино Крёстная мать: Агриппина Дмитриевна - крестьянская девица из д.Баракино
Смерть
26.12.1900 ст.
Младенец в 3 нед. (от слабости рождения)
Похороны
28.12.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.48-49 (Умершие №-60м)