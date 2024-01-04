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- Александр Васильевич

Место рождения

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

06.12.1900 ст.

Дата смерти

26.12.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1900 ст.

Отец: - Василий Павлович

Мать: - Анастасия Ефимовна

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.21-22 ( Рождение №-79м )
Крещение
10.12.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Савельевич - крестьянский сын из д.Баракино Крёстная мать: Агриппина Дмитриевна - крестьянская девица из д.Баракино
Смерть
26.12.1900 ст.
Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 3 нед. (от слабости рождения)
Похороны
28.12.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.48-49 (Умершие №-60м)
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