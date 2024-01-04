Батин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батин Иван Михайлович

Место рождения

Орлово, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлово, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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