Рискина Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1976
Сын: Тарнаев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Тарнаев Владимир
Рождение ребёнка
23.03.1979
Дочь: Тарнаева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Тарнаев Владимир
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область