Рискина Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рискина Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1976

Сын: Тарнаев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Тарнаев Владимир

Рождение ребёнка
23.03.1979

Дочь: Тарнаева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Тарнаев Владимир

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область