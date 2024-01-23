Толстых Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых Фаина Захаровна
Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых Елизавета Захаровна
Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых Анна Захаровна
Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстых Николай Захарович
Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстых Василий Захарович
Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстых Алексей Захарович
Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстых Вера Юдаевна
Смерть
Неизвестно