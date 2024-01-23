Толстых Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых Фаина Захаровна

Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых Елизавета Захаровна

Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых Анна Захаровна

Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Николай Захарович

Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Василий Захарович

Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Алексей Захарович

Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Михаил Захарович

Мать ребёнка: Толстых Вера Юдаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Вера Юдаевна

Смерть
Неизвестно
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