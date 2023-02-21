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(Ермаченкова) ?
(Ермаченкова) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ермаченков Кирей Семёнович
1850 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
С
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Ермаченков Кирей Семёнович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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