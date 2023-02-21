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(Ермаченкова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ермаченков Кирей Семёнович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно