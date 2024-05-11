Кошкаров Егор Екимович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкаров Егор Екимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кошкарова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкаров Герасим Егорович

Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Кошкарова) Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кошкаров Маркел Егорович

Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Когкаров Иван Егорович

Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Кошкаров Андрей Егорович

Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кошкаров Григорий Егорович

Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Кошкарова) Нина Егоровна

Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Кошкарова) Лампия Егоровна

Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Смерть
Неизвестно

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