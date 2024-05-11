Кошкаров Егор Екимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкаров Герасим Егорович
Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Кошкарова) Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кошкаров Григорий Егорович
Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Кошкарова) Нина Егоровна
Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Кошкарова) Лампия Егоровна
Мать ребёнка: Кошкарова Епроксинья Агапитовна
Смерть
Неизвестно