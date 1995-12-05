Кобзева (Богданова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева (Богданова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Yalınçayır, Турция

Дата рождения

20.09.1920

Дата смерти

05.12.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920

Отец: Богданов Иван Сергеевич

Мать: Смирнова Агафья Никифоровна

Yalınçayır, Турция
с. Ольшанка, Карсская обл. (теперь Yalınçayır, Турция)
Рождение ребёнка
17.03.1942

Дочь: Лысак Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Кобзев Григорий Васильевич

Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Григорий Васильевич

Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Григорий Васильевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
05.12.1995
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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