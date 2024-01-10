Файзуллин Ришат
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Салават, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Салават, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г.Салават, РБ , РФ
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
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