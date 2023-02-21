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Шарова Татьяна Петровна
Шарова Татьяна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.1954
Пол
Женский
Отец
Шаров Петр Титович
Мать
Шарова Мария Никифоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954
Отец:
Шаров Петр Титович
Мать:
Шарова Мария Никифоровна
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