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Шарова Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954

Отец: Шаров Петр Титович

Мать: Шарова Мария Никифоровна