Ильин Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Михаил
Мать: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ильин Иван Ильич
Мать ребёнка: Ильина Акулина Власовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ильин Василий Ильич
Мать ребёнка: Ильина Акулина Власовна
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1
Смерть
1817
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан