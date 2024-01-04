Ильин Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Илья Михайлович

Ильин Илья Михайлович

Место рождения

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Михаил

Мать: Марфа Михайловна

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильин Иван Ильич

Мать ребёнка: Ильина Акулина Власовна

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ильин Василий Ильич

Мать ребёнка: Ильина Акулина Власовна

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1
Смерть
1817
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close