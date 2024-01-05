Новикова (Валхонкина-Смолина) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Валхонкина-Смолина) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 08.12.1930 и 09.12.1930

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 08.12.1930 и 09.12.1930

Отец: Валхонкин Михаил Михайлович

Мать: Мария Степановна

Рождение ребёнка
22.11.1955

Сын: Новиков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр Фролович

Москва
Рождение ребёнка
18.12.1956

Сын: Новиков Николай Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр Фролович

Москва
Рождение ребёнка
18.03.1963

Дочь: Нестеренко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр Фролович

Место жительства
Неизвестно
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