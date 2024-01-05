Новикова (Валхонкина-Смолина) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 08.12.1930 и 09.12.1930
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Между 08.12.1930 и 09.12.1930
Отец: Валхонкин Михаил Михайлович
Мать: Мария Степановна
Рождение ребёнка
22.11.1955
Сын: Новиков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Новиков Александр Фролович
Москва
Рождение ребёнка
18.12.1956
Сын: Новиков Николай Александрович
Отец ребёнка: Новиков Александр Фролович
Москва
Рождение ребёнка
18.03.1963
Дочь: Нестеренко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр Фролович
Место жительства
Неизвестно