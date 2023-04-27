Горочная Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горочная Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горочный Денис Александрович

Отец ребёнка: Горочный Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горочная Ксения Александровна

Отец ребёнка: Горочный Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горочный Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно