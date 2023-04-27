Горочная Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горочный Денис Александрович
Отец ребёнка: Горочный Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горочная Ксения Александровна
Отец ребёнка: Горочный Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно