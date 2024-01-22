Хазова Алена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова Алена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.2005

Дочь: Хазова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Хазов Евгений Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хазов Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пачканный Игорь Иванович

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