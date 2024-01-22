Хазова Алена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.2005
Дочь: Хазова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Хазов Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пачканный Игорь Иванович