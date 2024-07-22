Хвостанцев Ефим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостанцев Ефим Васильев

Хвостанцев Ефим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостанцев Родион Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Хвостанцев Евдоким

Мать ребёнка: не указана

Березово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.