Хвостанцев Ефим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Хвостанцев Евдоким
Мать ребёнка: не указана
Березово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно