Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Козлов-Власов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Козлов-Власов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Олег

Отец ребёнка: Козлов-Власов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Анатолий

Отец ребёнка: Козлов-Власов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов-Власов Михаил

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