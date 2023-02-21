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Большаков Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.?

Сын: Большаков Александр Борисович

Мать ребёнка: Большакова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Большакова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Екатерина

Смерть
Неизвестно