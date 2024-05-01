Шехирева Параскева 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Елизар Феодорович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шехирев Семен Елизарович

Отец ребёнка: Шехирев Елизар Феодорович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шехирев Дмитрий Елизарович

Отец ребёнка: Шехирев Елизар Феодорович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Шехирева) Елена Елизаровна

Отец ребёнка: Шехирев Елизар Феодорович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Шехирева) Дарья Елизаровна

Отец ребёнка: Шехирев Елизар Феодорович

Смерть
После 1923

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