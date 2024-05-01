Шехирева Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Шехирев Елизар Феодорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шехирев Дмитрий Елизарович
Отец ребёнка: Шехирев Елизар Феодорович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Шехирева) Елена Елизаровна
Отец ребёнка: Шехирев Елизар Феодорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Шехирева) Дарья Елизаровна
Отец ребёнка: Шехирев Елизар Феодорович
Смерть
После 1923