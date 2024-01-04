Кондратей Егоров
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Егор Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья Кондратьева
Мать ребёнка: Акилина Еремеева
* около 1770, 1782 -12, 1795 – выдана в замужество той же волости деревни Васильевской Пустоши за крестьянина Егора Андреева.
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Кондратьева
Мать ребёнка: Акилина Еремеева
* около 1781, 1795 - 14
Бракосочетание
До 1782
Жена: Акилина Еремеева
1782 – выбыла, взята того же погоста деревни Клюевской у крестьянина Еремея Павлова, 1795 – 43, взята Лодейнопольского уезда Юшковской деревни Крючинской у крестьянина Еремея Павлова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Кондратьев
Мать ребёнка: Акилина Еремеева
около 1785, 1795 – 10, 1811 – 26, 1816 -30
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кондрашков Яков Кондратьев
Мать ребёнка: Акилина Еремеева
около 1787, 1795 – 8, 1811 -24, 1816 -28, 1834-46, 1850 -62, 1858 – умер в 1851
Упоминание
Неизвестно
1763 – 12, 1782 – выбыл – записался в Петрозаводское мещанство в 1778 году, 1795 – 45, из мещанства обращенное семейство, 1811 -61, 1816 -65
Смерть
Неизвестно