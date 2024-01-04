Кондратей Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратей Егоров

Кондратей Егоров

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Егор Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья Кондратьева

Мать ребёнка: Акилина Еремеева

* около 1770, 1782 -12, 1795 – выдана в замужество той же волости деревни Васильевской Пустоши за крестьянина Егора Андреева.
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Кондратьева

Мать ребёнка: Акилина Еремеева

* около 1781, 1795 - 14
Бракосочетание
До 1782

Жена: Акилина Еремеева

1782 – выбыла, взята того же погоста деревни Клюевской у крестьянина Еремея Павлова, 1795 – 43, взята Лодейнопольского уезда Юшковской деревни Крючинской у крестьянина Еремея Павлова
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Акилина Еремеева

около 1785, 1795 – 10, 1811 – 26, 1816 -30
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кондрашков Яков Кондратьев

Мать ребёнка: Акилина Еремеева

около 1787, 1795 – 8, 1811 -24, 1816 -28, 1834-46, 1850 -62, 1858 – умер в 1851
Упоминание
Неизвестно
1763 – 12, 1782 – выбыл – записался в Петрозаводское мещанство в 1778 году, 1795 – 45, из мещанства обращенное семейство, 1811 -61, 1816 -65
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close