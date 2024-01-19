Дружинин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Тимофей

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ульянова Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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