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Круглов Петр Андреевич
Круглов Петр Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Круглов Андрей Валерьянович
1897 г.р.
Мать
Круглова (Жданова) Пелагея Романовна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Круглов Андрей Валерьянович
Мать:
Круглова Пелагея Романовна
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