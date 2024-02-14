Кузьмина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
06.10.1946

Сын: Кузьмин Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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