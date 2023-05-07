Антипин Илья Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Илья Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Антипин Александр

Мать: Федулова Людмила Георгиевна