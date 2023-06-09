Сова Иосиф Карпович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1911
Мать ребёнка: Сова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Сова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хижняк Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Сова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно