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Сова Иосиф Карпович

Место рождения

Лозки, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сова Карп

Мать: не указана

Лозки, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.12.1911

Сын: Сова Николай Иосифович

Мать ребёнка: Сова Евдокия Ивановна

Большой Бейсуг, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Сова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хижняк Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Сова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Большой Бейсуг, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край