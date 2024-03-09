Панкратов Михаил Петрович 21.11.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратов Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1948

Отец: Панкратов Петр Тимофеевич

Мать: Панкратова Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
21.01.1972

Дочь: (Панкратова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Панкратова Клавдия Ивановна

Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1975

Сын: Панкратов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Панкратова Клавдия Ивановна

Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1975

Дочь: Аристова (Панкратова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Панкратова Клавдия Ивановна

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