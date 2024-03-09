Панкратов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1948
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1948
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
21.01.1972
Дочь: (Панкратова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Панкратова Клавдия Ивановна
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1975
Сын: Панкратов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Панкратова Клавдия Ивановна
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1975
Дочь: Аристова (Панкратова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Панкратова Клавдия Ивановна