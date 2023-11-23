Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Петр Васильевич (ок. 1780 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник Пречистенского погоста Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Мария, супруга священника Николая Ракоболь... Показать все
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ракобольская Мария Петрова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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