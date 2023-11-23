Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Петр Васильевич (ок. 1780 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник Пречистенского погоста Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Мария, супруга священника Николая Ракоболь... Показать все
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ракобольская Мария Петрова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно