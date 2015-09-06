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Растригин Михаил Алексеевич
Растригин Михаил Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.2015
Пол
Мужской
Отец
Растригин Алексей Валерьевич
1987 г.р.
Мать
Федорова Ольга Алексеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2015
Отец:
Растригин Алексей Валерьевич
Мать:
Федорова Ольга Алексеевна
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