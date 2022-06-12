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Сорокин Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1984

Дата смерти

12.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1984

Отец: Сорокин Александр Анатольевич

Мать: Сорокина Зоя Ивановна

Бракосочетание
21.06.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.05.2009

Сын: Сорокин Лука Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.2012

Сын: Сорокин Елисей Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.2022
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