Сорокин Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1984
Дата смерти12.06.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1984
Бракосочетание
21.06.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.05.2009
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.2012
Сын: Сорокин Елисей Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.2022