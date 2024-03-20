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Иванова Людмила Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1957

Отец: Любченко Юрий Павлович

Мать: Любченко Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
27.07.1978

Дочь: Рудакова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
17.07.1979

Сын: Балабанов Александр Александрович

Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
17.07.1980

Дочь: Калатовкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
26.05.1982

Дочь: Филиппова Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
06.08.1983

Дочь: Янина Лариса Александровна

Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
06.06.1989

Сын: Иванов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич

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