Иванова Людмила Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1957
Отец: Любченко Юрий Павлович
Рождение ребёнка
27.07.1978
Дочь: Рудакова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
17.07.1979
Сын: Балабанов Александр Александрович
Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
17.07.1980
Дочь: Калатовкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
26.05.1982
Дочь: Филиппова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
06.08.1983
Дочь: Янина Лариса Александровна
Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
06.06.1989
Отец ребёнка: Балабанов Александр Анатольевич