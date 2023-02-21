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Шумакова Анфиса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1987

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПШ
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1987

Отец: Шумаков Владимир Петрович

Мать: не указана