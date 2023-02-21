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Шумакова Анфиса Владимировна
Шумакова Анфиса Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.09.1987
Пол
Женский
Отец
Шумаков Владимир Петрович
1959 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1987
Отец:
Шумаков Владимир Петрович
Мать: не указана
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