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Teichmann Mihkel
Teichmann Mihkel
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1901
Пол
Мужской
Отец
Teichmann Jaan
1862 г.р.
Мать
Teichmann (Treier) Ann
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1901
Отец:
Teichmann Jaan
Мать:
Teichmann Ann
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