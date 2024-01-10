Teichmann Mihkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Teichmann Mihkel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1901

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1901

Отец: Teichmann Jaan

Мать: Teichmann Ann

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