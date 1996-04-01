Гололобова (Атанова) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова (Атанова) Анна Борисовна

Место рождения

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

09.07.1910

Дата смерти

01.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1932

Сын: Гололобов Иван Петрович

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.07.1934

Дочь: Болдырева Мария Петровна

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.08.1938

Дочь: Павлова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.11.1941

Дочь: Есильбаева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.03.1950

Сын: Гололобов Василий Петрович

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.12.1952

Сын: Гололобов Николай Петрович

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Гололобова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.07.1958

Дочь: Щвец Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Пётр Матвеевич

Смерть
01.04.1996
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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