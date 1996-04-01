Гололобова (Атанова) Анна Борисовна
Место рождения
Дата рождения09.07.1910
Дата смерти01.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1932
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
27.07.1934
Дочь: Болдырева Мария Петровна
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
28.08.1938
Дочь: Павлова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
23.11.1941
Дочь: Есильбаева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
08.03.1950
Сын: Гололобов Василий Петрович
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
15.12.1952
Сын: Гололобов Николай Петрович
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Гололобова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
18.07.1958
Дочь: Щвец Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1996