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Ющенко Лилия Михайловна
Ющенко Лилия Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Работягов Михаил Васильевич
Мать
Работягова Раиса Петровна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Работягов Михаил Васильевич
Мать:
Работягова Раиса Петровна
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