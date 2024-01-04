Субботина (Субботина) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1899 ст.
Дата смерти24.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
22.10.1899 ст.
Повт 20/IX-60 Источник: ГАПК Ф 37 оп 6 д 182 стр 214 №62ж В - деревни Устиновой крестьянская вдова Евдокия Алексеевна Батракова
Крещение
24.10.1899 ст.
Источник: ГАПК Ф 37 оп 6 д 182 стр 214 №62ж В - деревни Устиновой крестьянская вдова Евдокия Алексеевна Батракова
Восприемник
16.04.1906 ст.
В у младшей сестры Елизаветы Ф 719 оп 1 д 474а №23ж стр 11
Восприемник
10.02.1908 ст.
В у младшей сестры Валентины Ф 719 оп 1 д 475 №7ж стр 6
Восприемник
26.06.1911 ст.
В у младшей сестры Марии Андреевны Субботиной Ф 719 оп 1 д 475а №37ж стр 78
Бракосочетание
14.02.1918
Источник - ГАПК Ф 719 оп 1 Д 477 л. 65 об-66 № 21 Жених - дер. Косогоры уволенный с военной службы, 18 лет, 1 браком, правосл. Невеста - дер. Косогоры солдатская дочь девица, 18 лет, 1 браком, правос... Показать все
Восприемник
24.04.1918
В - у Елизаветы Захаровны Субботиной (сестра мужа) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 13 №17ж
Рождение ребёнка
07.01.1919
Сын: Субботин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович
Источник: ГАПК Ф 719 оп 1 д 477 стр 146 №1м
Рождение ребёнка
27.06.1923
Дочь: Любимова Нина Александровна
Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1924
Сын: Субботин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович
Рождение ребёнка
Вычислено 08.05.1931
Сын: Субботин Борис Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1936
Сын: Субботин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович
Бракосочетание
13.08.1939
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
жених - 31 год, в браке не состоял, детей нет, тракторист на Кояновской МТС невеста - вдова, 2 брак, 5 детей, садовод в колхозном общежитии
Смерть
24.07.1985
85 лет