Субботина (Субботина) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Субботина) Александра Андреевна

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Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.10.1899 ст.

Дата смерти

24.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1899 ст.

Отец: Субботин Андрей Стефанович

Мать: Субботина Татьяна Лаврентьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Повт 20/IX-60 Источник: ГАПК Ф 37 оп 6 д 182 стр 214 №62ж В - деревни Устиновой крестьянская вдова Евдокия Алексеевна Батракова
Крещение
24.10.1899 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 37 оп 6 д 182 стр 214 №62ж В - деревни Устиновой крестьянская вдова Евдокия Алексеевна Батракова
Восприемник
16.04.1906 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у младшей сестры Елизаветы Ф 719 оп 1 д 474а №23ж стр 11
Восприемник
10.02.1908 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у младшей сестры Валентины Ф 719 оп 1 д 475 №7ж стр 6
Восприемник
26.06.1911 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у младшей сестры Марии Андреевны Субботиной Ф 719 оп 1 д 475а №37ж стр 78
Бракосочетание
14.02.1918

Муж: Субботин Александр Захарович

Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник - ГАПК Ф 719 оп 1 Д 477 л. 65 об-66 № 21 Жених - дер. Косогоры уволенный с военной службы, 18 лет, 1 браком, правосл. Невеста - дер. Косогоры солдатская дочь девица, 18 лет, 1 браком, правос... Показать все
Восприемник
24.04.1918
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у Елизаветы Захаровны Субботиной (сестра мужа) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 13 №17ж
Рождение ребёнка
07.01.1919

Сын: Субботин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 оп 1 д 477 стр 146 №1м
Рождение ребёнка
27.06.1923

Дочь: Любимова Нина Александровна

Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1924

Сын: Субботин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 08.05.1931

Сын: Субботин Борис Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1936

Сын: Субботин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Захарович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
13.08.1939

Муж: Субботин Иван Николаевич

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
жених - 31 год, в браке не состоял, детей нет, тракторист на Кояновской МТС невеста - вдова, 2 брак, 5 детей, садовод в колхозном общежитии
Смерть
24.07.1985
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
85 лет
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