Васильева (Горюнова) Пелагея Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Горюнова) Пелагея Архиповна

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

14.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно