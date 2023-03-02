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Сидорова Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Сидоров Дмитрий Васильевич

Мать: Неизвестно Анна Алексеевна