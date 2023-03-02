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Сидорова Антонина Дмитриевна
Сидорова Антонина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Сидоров Дмитрий Васильевич
1904 г.р.
Мать
Неизвестно Анна Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Сидоров Дмитрий Васильевич
Мать:
Неизвестно Анна Алексеевна
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