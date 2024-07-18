Алексей Кондратьевич-Кодратович
Место рождения
Дата рождения11.02.1845
Дата смерти06.12.1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1845
Отец: Кондратий-Кодрат Максимович
Мать: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Никифоровна
Бракосочетание
09.06.1872
Жена: Варвара Никитична
Рождение ребёнка
17.11.1875
Сын: Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Варвара Никитична
Рождение ребёнка
06.05.1879
Сын: Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Варвара Никитична
Рождение ребёнка
01.09.1881
Сын: Иосиф Алексеевич
Мать ребёнка: Варвара Никитична
Рождение ребёнка
12.03.1885
Сын: Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Варвара Никифоровна
Рождение ребёнка
03.11.1887
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Варвара Никитична
Смерть
06.12.1914