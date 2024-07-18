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Алексей Кондратьевич-Кодратович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

11.02.1845

Дата смерти

06.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1845

Отец: Кондратий-Кодрат Максимович

Мать: Евдокия Андреевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Никифоровна

Бракосочетание
09.06.1872

Жена: Варвара Никитична

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1875

Сын: Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Варвара Никитична

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1879

Сын: Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Варвара Никитична

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1881

Сын: Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Варвара Никитична

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1885

Сын: Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Варвара Никифоровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.11.1887

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Варвара Никитична

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
06.12.1914
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

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