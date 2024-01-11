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Гуревич Еремей Борисович

Место рождения

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР

Дата рождения

1904

Дата смерти

15.09.1982

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гуревич Борис Зеликович

Мать: Гуревич Вера Иосифовна

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
12.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуревич Любовь Яковлевна

selo Chitkan, Buryatiya respublika, Rossiya
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич Любовь Яковлевна

Смерть
15.09.1982
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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