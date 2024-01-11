Гуревич Еремей Борисович
Место рожденияс.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Дата рождения1904
Дата смерти15.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Гуревич Борис Зеликович
Мать: Гуревич Вера Иосифовна
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
12.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуревич Любовь Яковлевна
selo Chitkan, Buryatiya respublika, Rossiya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуревич Любовь Яковлевна
Смерть
15.09.1982
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область