Малькова (Козлова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова (Козлова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Муратовка, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938

Отец: Козлов Василий

Мать: Козлова Елена

Муратовка, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1958

Дочь: Колина (Малькова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Мальков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
03.08.1961

Дочь: Юдинцева (Малькова) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Мальков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
10.03.1965

Дочь: Шманина (Малькова) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Мальков Алексей Александрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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