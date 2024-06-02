Малькова (Козлова) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938
Отец: Козлов Василий
Мать: Козлова Елена
Рождение ребёнка
27.02.1958
Дочь: Колина (Малькова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Мальков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
03.08.1961
Дочь: Юдинцева (Малькова) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Мальков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1965
Дочь: Шманина (Малькова) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Мальков Алексей Александрович
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область