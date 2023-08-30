Овсянникова (Ермолова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолов Егор
Мать: Ермолова Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянников Александр
Отец ребёнка: Овсянников Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянников Николай
Отец ребёнка: Овсянников Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянников Василий
Отец ребёнка: Овсянников Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Овсянников Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овсянников Никифор
Смерть
Неизвестно