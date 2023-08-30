Овсянникова (Ермолова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Ермолова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолов Егор

Мать: Ермолова Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Александр

Отец ребёнка: Овсянников Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Николай

Отец ребёнка: Овсянников Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Василий

Отец ребёнка: Овсянников Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Константин

Отец ребёнка: Овсянников Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Никифор

Смерть
Неизвестно
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